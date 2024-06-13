قيادي في حماس: تعديلات الحركة على خطة وقف إطلاق النار بغزة ليست كبيرة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، بأن رويترز نقلت عن قيادي كبير في حماس، إن تعديلات الحركة على خطة وقف إطلاق النار بغزة ليست كبيرة.

وأضاف أن مطالب الحركة تتضمن ثلاث مراحل متصلة ومترابطة لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن المطالب تشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

وأوضح القيادي أن الحركة تحفظت على استثناء الورقة الإسرائيلية لـ100 محتجز فلسطيني من ذوي الأحكام العالية تحددهم الحركة.

وأشار إلى أن الحركة تطالب بإعادة إعمار القطاع ورفع الحصار عنه بما في ذلك فتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع دون قيود.