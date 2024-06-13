"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا حول أهمية التحالف الوطنى فى التنمية والحماية الاجتماعية

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول أهمية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عملية التنمية ودعم منظومة شبكات الحماية الاجتماعية.

وقال التقرير إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يعد ركنا مهما لعملية التنمية وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، لتكامل عمله مع الحكومة والقطاع الخاص، وفى الثامن والعشرين من فبراير 2022 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بالإعلام عن عام 2022 عام المجتمع المدنى.

وتابع، التقرير، كان أول لقاء للأطراف الفاعلين فى المجتمع المدنى المصرى لبحث سبل التعاون بين أطراف المجتمع المدنى المصرى، والذى نتج عنه قيام التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفى مارس 2022 انطلق نشاط التحالف الوطنى بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية المجتمعية.

وفى التاسع من يناير 2023 شهد الرئيس السيسى انطلاق فاعليات المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وأكد الرئيس السيسى على دور كافة الجمعيات والكيانات العاملة فى إطار العمل الخيرى، مشيدا بالدور الكبير والمنسق بشكل جيد للتحالف والذى حقق نتائج كبيرة.