ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الخميس 13 يونيو 2024

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 13 يونيو 2024 في البنوك المصرية وماكينات الصرافة ، وفقًا لما كشفته آخر تحديثات المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة العاملة في سوق الصرف المصري.

في البنك المركزي المصري ، سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، نحو 47,54 جنيه للشراء، 47,64 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم عند نحو 47.69 جنيها في (مصرف أبو ظبي الإسلامي- البنك الأهلي الكويتي).

وفي البنك الأهلي المصري ، بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية اليوم الخميس نحو 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيها للبيع،

وجاء سعر صرف الدولار اليوم الخميس في بنك مصر مسجلا نحو ، 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيها للبيع،

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم في بنك القاهرة الي نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع،

و في بنك قناة السويس ، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم نحو 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيها للبيع،

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية الي 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي الي حوالي 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع،

و سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار بنك كريدي أجريكول

اليوم حوالي 47.66 جنيه للشراء، و 47.76 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “ CIB ” بداية اليوم نحو 47.64 جنيه للشراء، و 47.74 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي ، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيه للبيع.



اما في المصرف المتحد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس ، نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع .