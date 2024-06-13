تعرف على سعر الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 13 يونيو 2024

استقرت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم الخميس 13 يونيو 2024 ، عند نفس أسعار مساء أمس الأربعاء والتي شهدت حالة من الانخفاض في كافة الأعيرة المتداولة، وفقًا لآخر مستويات الأسعار المعلنة.

حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (أكثر الأعيرة تداولاً وإقبالا في محلات الصاغة بمصر) نحو 3125 جنيها للبيع، و3100 جنيه للشراء بدون مصنعية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 ( أغلى الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة بمصر ) بدون مصنعية نحو 3571.5 جنيه للبيع، و3542.75 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر 3247.5 جنيه للشراء ، و نحو 3273.75 جنيه للبيع .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18" الأوسط بين الأعيرة الذهبية" إلى حوالي 2674.25 جنيه للبيع ، و2657.25 جنيه للشراء .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 بداية اليوم الخميس حوالي 2080 جنيها للبيع و 2066.75 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 1771.5 جنيه البيع ، و 1785.75 جنيه للشراء .

وبلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر للشراء نحو 1328.5 جنيه ، حوالي 1339.25 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر جنيه الذهب عيار 21 “ والذي يزن 8 جرامات ” مستهل اليوم الخميس نحو 24920 جنيها للبيع، في مقابل 24800 جنيه في للشراء .

ووصل سعر الأونصة اليوم “ وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب ” حوالي 2327 دولارا للبيع 2326 دولارا للشراء،.

وعن سعر مصنعية الذهب و الدمغة ، تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب



وبالنسبة لسعر الذهب عالميا اليوم ،

شهد سعر الذهب في البورصات العالمية ارتفاعا جديدا في آخر تعاملات أمس الأربعاء ، لتباع أونصة الذهب بسعر 2325 دولارا، وتصل إلى 2324 دولارا في حالة الشراء.

وسجل سعر الذهب الفوري انخفاض طفيف خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2310 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة امس عند المستوى 2316 دولار للأونصة ليتداول عند المستوى 2312 دولار للأونصة، واستطاع الذهب ارتفاع منذ تسجيل أدنى مستوى في شهر نهاية الأسبوع الماضي عند 2286 دولار للأونصة ليتعافى الذهب منذ بداية الأسبوع ولكن تبقى التداولات تحت المستوى 2315 دولار للأونصة.