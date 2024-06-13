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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الأمريكية تدين اعتقالات الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
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أدانت الخارجية الأمريكية، الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها جماعة الحوثي ضد موظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية. 

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الخميس، إنها لن ترتاح حتى يُطلق سراح موظفيهم السابقين من سجون الحوثيين.

كما أدانت بشدة جهود الحوثيين لنشر معلومات مضللة حول دور موظفيها في البعثة الأمريكية المحتجزين من خلال "الاعترافات القسرية والمزيفة". 

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنّ تصرفات الحوثيين تعكس استخفافًا صارخًا بكرامة الشعب اليمني والأفراد الذين كرسوا أنفسهم لتحسين بلادهم.

اعتقالات الحوثي موظفو الأمم المتحدة وزارة الخارجية الأمريكية