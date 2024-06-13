سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 13 يونيو 2024

شهد سعر صرف الريال السعودي ، مقابل الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا في مستهل تداولات اليوم الخميس 13 يونيو 2024 في البنوك المصرية" التجارية والحكومية" مع تزايد الإقبال والطلب علي شراء الريال السعودي تزامنا مع بداية موسم الحج لهذا العام ، وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري .

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي بالبنك المركزي المصري نحو 12.70 جنيه للشراء، 12.74 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري نحو 12.70 جنيه للشراء، ونحو 12.73 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري ، بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري نحو 12.70 جنيه للشراء، ونحو 12.73 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري نحو 12.68 جنيه للشراء، ونحو 12.73 جنيه للبيع.



ووصل سعر الريال اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، إلى نحو 12.70 جنيه للشراء، ونحو 12.73 جنيه للبيع.



فيما وصل سعر الريال اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، عند نحو 12.72 جنيه للشراء، ونحو 12.74 جنيه للبيع.



كما سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري نحو 12.69 جنيه للشراء، ونحو 12.74 جنيه للبيع.

و عن سعر صرف الريال اليوم في السوق السوداء للعملات ، فسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم، ما بين 12.69 جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع.