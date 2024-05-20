بالفيديو.. القاهرة الإخبارية: مخيم جباليا المنطقة الأكثر سخونة بالمنطقة الشمالية من قطاع غزة

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، يوسف أبو كويك، إنه فيما يتعلق بالوضع الميداني ما زالت ثلاثة مناطق في قطاع غزة تشهد توغلًا بريا إسرائيليًا، وإن كان في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح هو توغل محدود رافقه إطلاق نار من قبل الآليات الإسرائيلية التي أطلقت كذلك عددا من قذائفها المنطقة الفاصلة ما بين القرارة ودير البلح.

وتابع، أنه في جنوب القطاع استشهد 3 فلسطينيين جراء غارة استهدفت شقة سكنية في منطقة تل السلطان بينما واصل الآليات تمركزها في المناطق الشرقية من أحياء السلام وجنينه ومنطقة البرازيل والتنور، هذه الآليات ما بين فَنية وأخرى تطلق قذائف المدفعية باتجاه المناطق التي تتوغل فيها، وبعض هذه القذائف وصل الأطراف الشرقية من وسط مدينة رفح.

وأشار، إلى أنه في المحافظة الوسطى أغار الطيران الحربي على منزلين في منطقة دير البلح بمنطقة القسطل تحديدا، وفي بلوك سبعة في مخيم البريج دون أن تسفر هذه الغارات عن وقوع شهداء أو إصابات كما استهدفت الطائرات منزلين في منطقة الصبرة ومن منطقة حي الدرج بمدينة غزة.

وأضاف، أن المنطقة الأكثر سخونة تبقى هي المنطقة الشمالية من قطاع غزة وتحديدا مخيم جباليا الذي يتعرض إلى توغل بري منذ 8 أيام، متابعا أن الأطراف الشمالية من هذا المخيم تبدو هى المناطق الأكثر سخونة في الساعات الـ48 الأخيرة مع محاولة آليات الاحتلال السيطرة على كل المخيم بعدما وصلت عمق واستطاعت أن تدمر العشرات من المنازل في مختلف منطقة جباليا.