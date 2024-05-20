محافظ مطروح يستمع لشكاوى ومطالب الأهالي في اللقاء الدورى لخدمة المواطنين

عقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، في إطار الحرص على الاستماع عن قرب لشكاوى المواطنين والاستجابة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات المُلحة، وتوفير مزيد من الخدمات.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السيني السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

مليون و993 ألف جنيه مساعدات وإعانات مالية شهرية ومساعدات علاج

واستعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة مطروح، في بداية اللقاء جهود إدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من 8 مارس حتى منتصف مايو، من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية ومساعدات علاج مع تكفل نفقات علاج لغير القادرين، بمبلغ إجمالي مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه، استفاد منها عدد 7175 مواطن من غير القادرين والأولى بالرعاية بالمحافظة، بجانب الاستجابة وتلبية عدد 8961 من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى، من إجمالي 9054 شكوى بنسبة تنفيذ 99%.

محافظ مطروح يستمع لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى

وخلال الاستماع لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى وخاصة الحالات الإنسانية، حيث وافق محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، على منح إجازة بدون مرتب لأحد المعلمين لرعاية والده بعد انتهاء الامتحانات وانقضاء مدة الخمس سنوات، والتوجيه لقطاع كهرباء مطروح بأعمال الصيانه وإنارة منطقة الكيلو واحد خلف الرينسانس، وكذلك الإسراع في أعمال الوصلات المنزلية والرفع المساحى لشركة الغاز لبدء أعمالها عقب الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالمنطقة والمقرر في شهر أغسطس المقبل.

و وافق محافظ مطروح على طلب إنشاء اتحاد شاغلين لعمارة اسكان شباب بالضبعة، كما وجه بالدفع بلجنة من شركة مياه الشرب لمراجعة محابس بمنطقة وادى الشكوك، ودراسة الجدوى الاقتصادية بمد خط أتوبيس النقل الجماعي للمنطقة.

كما وجه محافظ مطروح بمرور لجنة معاينة وتحديد المقايسات لاستبدال مد خط مياه أكبر إلى إحدى الشوارع بعزبة الطواهر بمرسي مطروح بالمشاركة بين الأهالي والشركة، كما وجه بالإسراع في إنهاء أعمال مد شبكة الصرف الصحي بمنطقة عزبة الحاج على والتى تم الانتهاء من جزء منها.

وأكد محافظ مطروح على أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات أول بأول للإسراع في تلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

محافظ مطروح يستمع لشكاوى ومطالب الأهالي في اللقاء الدورى لخدمة المواطنين

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