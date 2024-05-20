تعليم الفيوم يحصد المركز الرابع في المسابقة الثقافية المسيحية على مستوى الجمهورية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام التربية المسيحية) في المسابقة الثقافية المسيحية، وحققت مركز متقدم على مستوى الجمهورية.

وفاز الطالب أندرو عماد كامل عوض - الصف الثانى الثانوى الفندقى - المدرسة الفندقية - إدارة سنورس التعليمية بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية

في ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطالب اندرو الفائز في المسابقة على مستوى الجمهورية وقدمت رسالة شكر وتقدير لسوزان ميلاد توفيق مشرف عام الدين المسيحي بالمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

جدير بالذكر ، شارك في المسابقة الثقافية المسيحية بـ "التربية والتعليم"٤٥ فائزًا للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ، والتي نظمتها الوزارة لمادة التربية الدينية المسيحية، للعام الخامس على التوالي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والوزارة، ويجري التنسيق للمسابقة بين لجنة التربية الدينية المسيحية بالمجمع المقدس، ومقررها نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد، وتوجيه التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم.