موقف رونالدو.. تشكيل النصر لمواجهة الأخدود في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الأخدود، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق النصر، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الأخدود بملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يوجد رونالدو على رأس تشكيل النصر أمام الأخدود، حيث يقود الهجوم رفقة السنغالي ساديو ماني وأيمن يحيى.

ويبدأ أساسيًا البرازيلي أليكس تيليس والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في كتيبة العالمي، بالإضافة إلى الإسباني إيمريك لابورت.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 74 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ86 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المركز الخامس عشر وفي رصيده 28 نقطة.

تشكيل النصر لمواجهة الأخدود

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الإله العمري - إيمريك لابورت - أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري - علي الحسن - مارسيلو بروزوفيتش

وفي الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أيمن يحيى.