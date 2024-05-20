تفاصيل ملتقى توظيف شباب الخريجين بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل ملتقى التوظيف لشباب الخريجين لتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، والمقرر تنفيذه الإثنين ٢٧ مايو، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الإثنين، بمركز الإبتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة أن أهمية إعلان اليوم لتفاصيل ملتقي لتوظيف كأحد مبادرات الوزارة لتمكين الشباب الإقتصادي، مشيرًا إلى الحرص علي المساهمة في مسئولية تشغيل الشباب، في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو النهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجي، وكجزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلي أن ملتقيات التوظيف تهدف إلى فتح آفاق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك لنشر ثقافة العمل الحر في القطاع الخاص وفقا لرغبة كل شاب للعمل في المجال الذي يرغب فيه وذلك بمشاركة العديد من الشركات العاملة في المجالات المختلفة.

كما أوضح صبحي، أن ملتقيات التوظيف تعمل علي توفير فرص عمل لائقة ومنتجة، تسهم في خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية العنصر البشري والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال.

ومن جهتها، قالت لميس محمود مدير الأثر المجتمعي في قسم المسؤولية المجتمعية لشركة مايكروسوفت:"من خلال أنشطة شركة ميكروسوفت مع المجتمع، نحاول دائماً العمل علي بناء مهارات الشباب من أجل الحصول علي وظائف مناسبة، ودعم إستخدام التكنولوجيا كمهارة أساسية في سوق العمل الحالي، ومن خلال الملتقي التوظيفي القادم الذي سيضم أكثر من ٣٥ شركة سنقوم من خلالها بإتاحة ٧٠٠٠ فرصة عمل في مستويات وظيفية مختلفة بتركيز علي الوظائف التي تستخدم التكنولوجيا للشباب المشاركين".

وأضافت مدير الأثر المجتمعي في قسم المسئولية المجتمعية لشركة ميكروسوفت:"أيضاً توفير جلسات حول الاستعداد الوظيفي، وكتابة السيرة الذاتية، وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، ذلك لمساعدة الحاضرين على فهم سوق العمل بشكل أفضل، واكتساب نظرة ثاقبة في صناعة التكنولوجيا".

خلال كلمتها، قالت فيفيان ثابت القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة كير مصر للتنمية:"يسعدنا في مؤسسة كير مصر للتنمية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وشركة مايكروسوفت في ملتقى للتوظيف في إطار مبادرة "توظيف مصر" يوم الإثنين المقبل ٢٧ مايو، ونتطلع لمزيد من التعاون المثمر مع الوزارة خلال الفترة المقبلة".

أشارت القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة كير مصر للتنمية إلى أن الهدف من الملتقى هو تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل مميزة في مختلف المجالات، وتعزيز التواصل الفعّال بين الشركات الرائدة والباحثين عن عمل، إلى جانب القيام بدورنا كأحد مؤسسات المجتمع المدني المصرية في دعم الشباب من خلال تقليل نسب البطالة من خلال توفير منصات تفاعلية تتيح للمشاركين بناء مهاراتهم ومعلوماتهم، ليكونوا قادرين على إمتلاك المهارات المطلوبة في سوق العمل المصري.

ويتيح الملتقى فرص عمل بشركات القطاع الخاص وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويشارك في الملتقى العديد من القطاعات وهي: قطاع تكنولوجيا والاتصالات، الصيدلانية، الرعاية الصحية، الخدمات المصرفية، الخدمات المالية، البناء والعقارات، السياحة، تصنيع السيارات، الشحن والخدمات اللوجستية، الصحافة والإعلام، النفط والغاز، التدريب، وقطاع التجارة والتصنيع.

ويشمل الملتقى تقديم ورش عمل مهارات التوظيف “السيرة الذاتية والمقابلة” و جلسة معلوماتية حول الذكاء الاصطناعي وسيقوم فريق عمل توظيف مصر بمراجعة السير الذاتية للمرشحين .

ومن الوظائف المتاحة بملتقى التوظيف بمركز شباب التنمية الشبابية بالجزيرة: مهندسين ( ميكانيكا – كيمياء – كهرباء – الالكترونيات – نظم وحاسبات – مراقب تكاليف)، أطباء (صيادلة وبيطريين)، محاسبين، خدمة عملاء باللغة الإنجليزية، مترجمين، مطور برمجيات، مستشار قانونى، مصمم جرافيك، محلل بيانات، مدير حسابات، محلل أعمال، مدير مبيعات، مدير خزينة، نظم معلومات، كاتب نصوص، موارد بشرية، قائد فريق ذكاء اصطناعى وتحليلات، أخصائي مشتريات، مراقب جودة، علاقات عامة، محلل مالى، محلل تكاليف، مراقب وثائق، موظف مخازن، مندوب مبيعات، مدير دعم فنى، فنيين، ومديرى مشروعات.

ومن المقرر إقامة ملتقى التوظيف بمشاركة نحو 35 شركة من شركات القطاع الخاص، والتي توفر أكثر من 7000 فرصة عمل للشباب من حملة كافة المؤهلات العليا والمتوسطة أو بدون مؤهل.