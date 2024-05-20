محافظ المنيا يوجه باستمرار أعمال الرصد لحالات التعد بالبناء المخالف

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، باستمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية.

كما شدد المحافظ على التصدي لأى شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخري، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت الوحدات المحلية لمراكز ( المنيا – مطاي - ملوي) اليوم الإثنين من إزالة 17 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي زراعية وأملاك الدولة، منها 7 حالات تعد بالمنيا بقري ( تلة – نزلة حسين – البرجاية)، كما تم إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على أرض اصلاح زراعي وإيقاف حالتين تعد بالبناء بحي جنوب المدينة، وفي مركز مطاي تم إزالة 4 حالات تعد في المهد بحي شرق وغرب حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض، بالإضافة الي إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بقري ( الريرمون – ابشادات – قصر هور) بمركز ملوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي.

وفى مراكز (بني مزار- ديرمواس ـ سمالوط) تمكنت الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية من إزالة 22 حالة تعد على الأرض الزراعية، منها 11 حالة تعد بمركز بني مزار بقريتي (الجندية – ابوجرج)والأحياء الرئيسية بالمركز، وإزالة 4 حالات تعد بقرية الناصرية بمركز ديرمواس ، فضلاً عن إزالة وإيقاف 7 حالات تعد بناء بدون ترخيص بحى وسط بمركز سمالوط، وتمت الإزالة الفورية والتحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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