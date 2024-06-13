إطلاق شارة بدء ماراثون بني سويف ضمن الاحتفال باليوم العالمي للدراجات

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، في إطلاق شارة بدء ماراثون الدراجات الذي تنفذه مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع اتحاد الدراجات، ضمن فعاليات احتفال وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للدراجات، والذي يقام على مستوى محافظات الجمهورية.

وشارك في الماراثون 200 متسابق ومتسابقة من مختلف الأعمار من طلبة الجامعة والإدارات الشبابية والاتحاد المصري للدراجات، وانطلق الماراثون من أمام مبنى ديوان عام المحافظة حتى مركز شباب العبور بطريق كورنيش النيل، حيث تم توزيع بعض الهدايا العينية على المشاركين.

شهد انطلاق الماراثون حضور هشام الجبالى مدير عام المديرية، الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، محمد شعبان مندوب الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية متابع الوزارة، عبدالله سيف مدير إدارة الرياضة والاخصائيين بالإدارة، الدكتورة ريهام أبو الدهب رئيس فرع بنى سويف للدراجات، وغادة شحاتة المدير التنفيذي للفرع.

ونقل السكرتير العام المساعد تحيات وتقدير المحافظ، للقائمين على تنفيذ الماراثون والمشاركين فيه، معربا عن سعادته للمشاركة والتواجد في هذا الحدث، منوها عن تكليفات المحافظ للجهات ذات الصلة بتوفير التيسيرات المطلوبة لإقامة الماراثون.