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الخميس 13 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل جلسة محاكمة مرتضى منصور بسب وقذف الخطيب لـ27 يونيو

ارشيفية
ارشيفية
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قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل جلسة دعوى السب والقذف المقامة من المستشار محمد عثمان بصفته وكيلا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق لجلسة 27 يونيو الجارى .
وشهدت الجلسة تغيب مرتضى منصور عن حضور محاكمته وحضر وكيلا عنه 

وأصدرت محكمة جنايات الدائرة الثانية الاقتصادية، في وقت سابق، حكما نهائيا برفض الدعوى المقامة من محمود الخطيب، والذي طالب فيها بحبس رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور لمدة عام، بالإضافة إلى حبسه ستة أشهر، برفض الدعوى.

اقتصادية المستشار مرتضى منصور المستشار محمد عثمان السب والقذف بسب وقذف