ads
الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

العالم يقرأ.. قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في الغرب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يحرص موقع "البوابة نيوز" على تقديمه للقراء والمتابعين كل ما هو جديد في الرواية العالمية هذا الأسبوع ،  ونستعرض قائمة الكتب الاكثر مبيعًا  في الغرب، وذلك حسبما أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في السطور التالية:

"شيطان الاضطرابات"

 

شيطان الاضطرابات

جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، كتاب شيطان الاضطرابات، حيث يصور المؤلف انتخاب أبراهام لنكولن وبداية الحرب الأهلية والأحداث المصاحبة لذلك فى أمريكا.

 "الجيل القلق"

 

الجيل القلق

جاء فى المرتبة الثانية، من قائمة نيويورك تايمز، كتاب الجيل القلق بقلم جوناثان هايدت، ويدور الكتاب حول تأثيرات  الهاتف على الحياة المعاصرة بالنسبة للأطفال ومدى التأثير الذى يتركه على الصحة العقلية.

“ما قاله هذا الكوميدي سوف يصدمك”

ما قاله هذا الكوميدى سوف يصدمك

جاءت في المرتبة الثالثة، كتاب ما قاله هذا الكوميدى سوف يصدمك، بواسطة بيل ماهر، ويقدم مضيف برنامج "Real Time With Bill Maher" وجهة نظره حول مجموعة متنوعة من المواضيع في الثقافة والسياسة الأمريكية.

“نهاية كل شيء”

نهاية كل شئ

 

جاءت في المرتبة االرابعة، كتاب نهاية كل شيء بواسطة فيكتور ديفيس هانسون، يبحث مؤلف كتابي "المواطن المحتضر" و"قضية ترامب" في كيفية طمس بعض المجتمعات لأعدائها.

"غرفة العمليات"

غرفة العمليات

 

جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة، كتاب غرفة العمليات، بقلم جورج ستيفانوبولوس مع ليزا ديكي، ويصف مضيف قناة ABC، والمستشار السابق للرئيس كلينتون الموقع والظروف التي تعامل معها في ظلها عشرات الإدارات الرئاسية مع الأزمات.

قائمة الكتب الاكثر مبيعا صحيفة نيويورك تايمز شيطان الاضطرابات الجيل القلق نهاية كل شىء غرفة العمليات