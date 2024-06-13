العالم يقرأ.. قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في الغرب

يحرص موقع "البوابة نيوز" على تقديمه للقراء والمتابعين كل ما هو جديد في الرواية العالمية هذا الأسبوع ، ونستعرض قائمة الكتب الاكثر مبيعًا في الغرب، وذلك حسبما أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في السطور التالية:

"شيطان الاضطرابات"

جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، كتاب شيطان الاضطرابات، حيث يصور المؤلف انتخاب أبراهام لنكولن وبداية الحرب الأهلية والأحداث المصاحبة لذلك فى أمريكا.

"الجيل القلق"

جاء فى المرتبة الثانية، من قائمة نيويورك تايمز، كتاب الجيل القلق بقلم جوناثان هايدت، ويدور الكتاب حول تأثيرات الهاتف على الحياة المعاصرة بالنسبة للأطفال ومدى التأثير الذى يتركه على الصحة العقلية.

“ما قاله هذا الكوميدي سوف يصدمك”

جاءت في المرتبة الثالثة، كتاب ما قاله هذا الكوميدى سوف يصدمك، بواسطة بيل ماهر، ويقدم مضيف برنامج "Real Time With Bill Maher" وجهة نظره حول مجموعة متنوعة من المواضيع في الثقافة والسياسة الأمريكية.

“نهاية كل شيء”

جاءت في المرتبة االرابعة، كتاب نهاية كل شيء بواسطة فيكتور ديفيس هانسون، يبحث مؤلف كتابي "المواطن المحتضر" و"قضية ترامب" في كيفية طمس بعض المجتمعات لأعدائها.

"غرفة العمليات"

جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة، كتاب غرفة العمليات، بقلم جورج ستيفانوبولوس مع ليزا ديكي، ويصف مضيف قناة ABC، والمستشار السابق للرئيس كلينتون الموقع والظروف التي تعامل معها في ظلها عشرات الإدارات الرئاسية مع الأزمات.