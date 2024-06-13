11 سبتمبر.. نظر محاكمة 4 متهمين شرعوا في قتل مزارع بالجيزة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، جلسة محاكمة 4 متهمين، شرعوا في قتل مزارع بعدما تدخل لفض مشاجرة وقعت بين المتهمين ومزارع آخر بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، لجلسة ١١ سبتمبر المقبل لمرافعة النيابة.

4 متهمين شرعوا في قتل مزارع بكرداسة

وجاء بأوراق القضية أن الـ 4 متهمين شرعوا في قتل المجني عليه “مزارع”، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض مخططًا إجراميًا، نفذوه باستخدام أسلحة نارية، بأن توجهوا صوب الأرض الزراعية الخاصة للمجنى عليه، متيقنين من وجوده بها منهمكًا في أعماله الزراعية، وما أن أبصروه حتى أطلقوا صوبه أعيرة نارية، استقر أحدها بوجهه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وقال المجنى عليه، خلال التحقيقات، إنه حال تواجده رفقة شقيقه بالأرض الزراعية خاصتهما لمباشرة أعمال الفلاحة، أبصر نشوب شجار بين مزارع آخر والمتهمين، تدخل لفضه، ولم يمض على فض الشجار ومغادرة المتهمين بضعة دقائق، حتى أبصر المتهمين الأربعة عائدين وآخرين مجهولين محرزين لأسلحة نارية "فرد خرطوش" أطلقوا صوبهم أعيرة نارية، استقر أحدهم بوجهه، وتسبب في فقد البصر بالعين اليسرى.