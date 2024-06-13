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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": ماكرون فاجأ الجميع بقرار الدعوة للانتخابات

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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علق مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في مارسيليا، خالد شقير، على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصورة فاجأت حتى معسكره الانتخابي، بالدعوة لانتخابات برلمانية وتشريعية في 30 يونيو و7 يوليو المقبل.

وقال، إن الأجواء السياسية في فرنسا مضطربة وضبابية وهذه الخطوة جعلت الأحزاب الفرنسية تبحث عن تحالفات، نجحت حتى الآن الأحزاب اليسارية في عمل تحالف.

وأوضح، أنه كانت هناك صدمة بانضمام حزب الجمهوريين العريق لحزب التجمع الوطني بأقصى اليمين، ما دفع الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي يعلن عن استيائه وأهمية عدم خلط الأوراق والتفريق بين ما يسمى بالقوس الجمهوري ومبادئ الدولة الفرنسية.

وأشار، إلى أن ماكرون حاول أن يرسل رسالة للفرنسيين بأن هناك خطورة على دولتهم واقتصادهم، وأن التجمع الوطني عندما يصرح بتصريحات انتخابية يمكن أن تتسبب في هروب الكثير من المستثمرين والمدخرين في فرنسا، خاصة أن هناك أزمات اقتصادية كبيرة بسبب الحرب في أوكرانيا وغيرها، واعترف بأن الحكومة الفرنسية لم تكن على قدر المسؤولية ولكنها أعدت الكثير من الإصلاحات.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتخابات برلمانية وتشريعية الأجواء السياسية في فرنسا