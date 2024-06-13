قافلة طبية علاجية مجانية بقرية ميت العز مركز فاقوس

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجا، بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري، وتقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه بالاشتراك مع المجتمع المدنى قامت المديرية بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية ميت العز التابعة لمركز ومدينة فاقوس، وذلك بحضور كل من مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية ومدير وأطباء إدارة فاقوس البيطرية وأطباء المديرية وإدارة الرعاية والعلاج وكبار المربين بالقرية، تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج ١١٢ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، وعلاج ٨٥ رأس ماشية ضد الأمراض التنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ ١١٠ رأس ماشية، و ٩٦ رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، و رش ٦٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، و تجريع ٤٠٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج أمراض دواجن ٤١٠ طائر و ترقيم وتسجيل ١٠٠ رأس ماشية بالمجان.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس)، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار، وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري، وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.