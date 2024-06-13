ads
الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

شقيق مسن أنهى حياته في النزهة: شنق نفسه لشعوره بالوحدة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة، لأقوال شقيق مسن انتحر بالنزهة، وقال: انتحر لأنه يمر بأزمة نفسية بعد ترك زوجته مسكن الزوجية وطلبها الانفصال عنه، مضيفا أنه شعر بالوحدة ففكر في التخلص من حياته ويوم الواقعة فوجئ أنه قام بشنق نفسه بشال أبيض في سقف غرفته.

 

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة النزهة، بلاغا يفيد انتحار مسن والعثور عليه معلقا في سقف غرفته بواسطة شال.

وبانتقال قوات الأمن، تبين صحة الواقعة وأن المجني عليه  انتحر وشنق نفسه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية التخلص من حياته المجنى عليه العثور على قسم شرطة النزهة