شقيق مسن أنهى حياته في النزهة: شنق نفسه لشعوره بالوحدة

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة، لأقوال شقيق مسن انتحر بالنزهة، وقال: انتحر لأنه يمر بأزمة نفسية بعد ترك زوجته مسكن الزوجية وطلبها الانفصال عنه، مضيفا أنه شعر بالوحدة ففكر في التخلص من حياته ويوم الواقعة فوجئ أنه قام بشنق نفسه بشال أبيض في سقف غرفته.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة النزهة، بلاغا يفيد انتحار مسن والعثور عليه معلقا في سقف غرفته بواسطة شال.

وبانتقال قوات الأمن، تبين صحة الواقعة وأن المجني عليه انتحر وشنق نفسه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.