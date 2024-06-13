زيلينسكي: أوكرانيا ستوقع اتفاقات أمنية مع أمريكا واليابان في قمة مجموعة السبع

أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أن أوكرانيا ستوقع اتفاقات أمنية مع الولايات المتحدة واليابان خلال قمة مجموعة السبع، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس.

واستقبلت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اليوم، القادة المشاركين في قمة مجموعة السبع.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إيطاليا، أمس الأربعاء، للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستعقد في بوليا، وسيطغى على محادثاتها ملفا دعم أوكرانيا في الحرب التي تخوضها ضد الهجوم الروسي، وسبل التوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

ويجتمع زعماء الدول الأعضاء السبع (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان وكندا)، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية ممثلًا للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات ومنظمات عالمية وإقليمية بدعوة من رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بحكم أن بلادها هي الرئيس الدوري للمجموعة.

وتركز القمة على الأزمة الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة، والتداعيات على حركة الملاحة في البحر الأحمر والأوضاع في فنزويلا وليبيا، وآفاق التعاون مع إفريقيا والذكاء الاصطناعي والهجرة والأمن الاقتصادي والعلاقات مع الهند وجمهورية الصين الشعبية.

ويتضمن برنامج القمة 6 جلسات عمل حول إفريقيا، تغير المناخ والتنمية، الشرق الأوسط، أوكرانيا، ملف الهجرة، الأمن الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.