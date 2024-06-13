ads
الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة سوهاج تنهي استعداداتها لعيد الأضحى المبارك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا بحضور، الدكتور أحمد عبدالكريم، وكيل المديرية ومديري عموم والإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك.

وتناول الاجتماع انتظام جميع الخدمات الصحية بالمنشآت ورفع درجة الاستعداد وتوافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالمستشفيات، وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات خلال أيام العيد، وانتشار لسيارات هيئة الإسعاف المصرية، لتغطية جميع أرجاء و طرق المحافظة ونشر فرق تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة بالنوادي و الميادين، ونشر العيادات المتنقلة وفرق التواصل والتثقيف الصحي، لتقديم خدمات التوعية الصحية للمواطنين.

d183c356-b28e-4a1c-9e39-60e784b949f8
d183c356-b28e-4a1c-9e39-60e784b949f8
3f80d728-d2d4-4ff7-9aad-1da759e1fae5
3f80d728-d2d4-4ff7-9aad-1da759e1fae5
84e80248-b41a-4c7b-9204-f960bacaa0b4
84e80248-b41a-4c7b-9204-f960bacaa0b4
100 مليون استعدادات الاسعاف المصريه الإسعاف الأضحى المبارك الاسعاف المصري الأدوية التثقيف الصحي التوعية الصحية التأمين الطبي اسعاف أجتماعا موسعا 100 مليون صحة بحضور