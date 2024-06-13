صحة سوهاج تنهي استعداداتها لعيد الأضحى المبارك

عقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا بحضور، الدكتور أحمد عبدالكريم، وكيل المديرية ومديري عموم والإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك.

وتناول الاجتماع انتظام جميع الخدمات الصحية بالمنشآت ورفع درجة الاستعداد وتوافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالمستشفيات، وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات خلال أيام العيد، وانتشار لسيارات هيئة الإسعاف المصرية، لتغطية جميع أرجاء و طرق المحافظة ونشر فرق تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة بالنوادي و الميادين، ونشر العيادات المتنقلة وفرق التواصل والتثقيف الصحي، لتقديم خدمات التوعية الصحية للمواطنين.

d183c356-b28e-4a1c-9e39-60e784b949f8

3f80d728-d2d4-4ff7-9aad-1da759e1fae5