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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل التعليم بالمنيا يكرم الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا
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كرَّم حمدى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية للعام الدراسي 2023 - 2024، جاء ذلك بحضور  خليل عدلى عوض موجه عام التربية المسيحية.

ومنح وكيل الوزارة، شهادات تقدير لكل من عبيد منير عبيد موجه أول تربية مسيحية بإدارة دير مواس الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، كريستين سند فهيم الحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، نيفين محفوظ موسى الحاصلة على المركز العاشر على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر أن المسابقة الثقافية لمادة التربية الدينية المسيحية، تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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