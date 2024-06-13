زي النهاردة.. إنشاء جهاز أمن الدولة الألماني السري الـ"جيستابو"

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الثالث عشر من يونيو، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

ابن بطوطة ينطلق في أول رحلة له

في مثل هذا اليوم عام 1325 - الرحالة ابن بطوطة ينطلق في أول رحلة له حول العالم من مسقط رأسه مدينة طنجة متجهًا إلى مكة لأداء فريضة الحج، فعندما خرج من طنجة سنة 725 هـ طاف بلاد المغرب ومصر والحبشة والشام والحجاز وتهامة ونجد والعراق وبلاد فارس واليمن وعمان والبحرين وتركستان وما وراء النهر وبعض الهند والصين الجاوة وبلاد التتار وأواسط أفريقيا.

إنشاء جهاز أمن الدولة الألماني السري الـ"جيستابو"

في مثل هذا اليوم عام 1933 - أدولف هتلر يصدق على إنشاء جهاز أمن الدولة السري الجيستابو والذي يعد من أسوأ أجهزة الأمن في العالم خلال القرن العشرين، وكان الجهاز الشرطة السرية الرسمية لألمانيا النازية وفي أوروبا التي تحتلها ألمانيا، وهو أكثر أجهزة الأمن الألمانية شهرة وسرية وهي المسؤولة عن العديد من عمليات الاغتيال والتدمير للملايين خلال فترة الحكم النازي تأسست لحماية الدولة الألمانية والحزب النازي، حتى انتهى في عام 1945.

جلاء القوات البريطانية عن الأردن

في مثل هذا اليوم عام 1957 - جلاء القوات البريطانية عن الأردن، وذلك بعد أن وافقت الأمم المتحدة في 25 مايو 1946 بعد نهاية الانتداب البريطاني الاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة ذات سيادة، وأعلن البرلمان الأردني الملك عبد الله الأول ملك عليها، الذي استمر في الحكم حتى تم اغتياله في عام 1951 بينما كان يغادر المسجد الأقصى في القدس.

ميلاد توماس يونج العالم الذي ساهم في فك رموز حجر رشيد

في مثل هذا اليوم عام 1773 – ميلاد توماس يونج، عالم إنجليزي في علم المصريات والفيزيولوجيا والفيزياء، اشتهر بسبب إسهامه في فك رموز اللغة الهيروغليفية خاصةً محاولاته في فك رموز حجر رشيد قبل أن يأتي الفرنسي شامبليون ويوسع أبحاثه ويفك رموز اللغة، وقدم يانغ العديد من الإسهامات البارزة في عدة مجالات مختلفة حيث أسهم في علم المصريات وعلم اللغة والفيزيولوجيا وميكانيكا المواد الصلبة والضوء وحاسة البصر والطاقة والتناغم الموسيقي.

الأمير فهد بن عبد العزيز يتولى الحكم في المملكة العربية السعودية

حكم الملك فهد بعد وفاة اخيه غير الشقيق الملك خالد بن عبد العزيز من 13 يونيو 1982 إلى وفاته فى 1 اغسطس 2005، بعدما تعرض لجلطة أثرت على نشاطه و صحته لكنه ظل يعمل جهد فى ادارة شئون البلد بمساعدة ولى عهده الامير عبد الله بن عبد العزيز .

وفاة الممثلة المصرية إكرام عزو

في مثل هذا اليوم عام 2001 – وفاة إكرام عزو، الممثلة المصرية والتي اشتهرت في طفولتها بدور زيزي في فيلم عائلة زيزي، اشتهرت بخفة دمها وقدرة على الجدال الطريف مع من يكبرها سنًا أمثال شادية، سعاد حسني، نادية لطفي، عماد حمدي، عقيلة راتب، حتى استحقت لقب اللمضة، اشتهرت بالعديد من الأعمال السينمائية، التي وصلت إلى قرابة العشرين عملًا، مثل عائلة زيزي والفانوس السحري والسبع بنات، وتوفيت عن عمر يناهز 45 عاما.

وفاة المخرج الكبير سعد أردش

في مثل هذا اليوم عام 2008 - وفاة سعد أردش، الممثل والمخرج الكبير، والذي عمل أستاذا ورئيسا لقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتدرج في عدة مناصب حتى أصبح رئيسا للبيت الفني كما كان عضوا في لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة وشملت رحلته الفنية التي استمرت لقرابة 40 عامًا أعمالا متميزة سواء في التمثيل أو الإخراج ومن أشهر أعماله "سكة السلامة"، "المال والبنون" ،"عطوة أبو مطوة"، "الأسطى حسن"، "شباب امراة" وغيرها من الأعمال التي تعد علامات في مسيرة المسرح والسينما المصرية، حتى توفي عن عمر 83 عامًا.