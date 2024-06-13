جامعة عين شمس تستقبل وفدا رفيع المستوى من "الشعب" الصينية

استقبل محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفداً رفيع المستوى من جامعة الشعب الصينية، برئاسة جينغ شين يه نائب رئيس جامعة الشعب المصنفة واحدة ضمن جامعات القمة في الصين، ولها دور بارز بين الجامعات الصينية وبخاصة في مجال الآداب والعلوم الإنسانية، فضلا عن التخصصات الأخرى في الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والحاسبات.

يأتى اللقاء تنفيذا للرؤية المشتركة وتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، وفي إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وخلال اللقاء رحب محمد ضياء رئيس الجامعة بالوفد الزائر، متطلعا إلى التوسع في مجالات التعاون بين الجامعتين في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والذكاء الاصطناعي والآثار، بما يخدم الرؤية المشتركة بين الجانبين وتفعيل التعاون ودخوله حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

من جانبه أشار رئيس الوفد إلى أنهم في جامعة الشعب على دراية عالية بمكانة ودور جامعة عين شمس في المجتمع العلمي المصري والعربي والدولي، وطرح رؤية جامعة الشعب بشأن التعاون العلمي بين الجامعتين في تخصصات الاقتصاد والقانون والإعلام والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

مشيرا إلى استعداد جامعة الشعب لتقديم المنح الدراسية للمرحلة الجامعية والماجستير والدكتوراة للطلاب والباحثين من جامعة عين شمس، كما طرح مقترح التعاون في مجال الآثار وتبادل الطلاب والأساتذة في تخصص الآثار، ودعوة طلاب جامعة عين شمس للدراسة في فصل الصيف، من خلال تنظيم معسكرات صيفية للدراسة في جامعة الشعب في كل المراحل، وتبادل الأساتذة الزائرين، وعقد مؤتمر علم الصينيات في جامعة عين شمس العام المقبل، ووجه رئيس الوفد الدعوة لرئيس جامعة عين شمس لزيارة جامعة الشعب وحضور المؤتمر الدولي للجامعة في أكتوبر المقبل.

واتفق الجانبان خلال اللقاء الجانبي للمتخصصين من الجانبين، برئاسة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة، والبروفيسور جينغ شين يه على تشكيل مجموعات عمل متخصصة من كليات التجارة والحاسبات والألسن والآثار ومركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة، لوضع خطة العمل المشترك بين الجامعتين للتعاون في الدرجات العلمية المزدوجة وتبادل الأساتذة والطلاب، والتعاون مع كلية الحزام والطريق وكلية طريق الحرير وكلية الحوكمة الذكية بجامعة الشعب.

وأبدى رئيس الوفد رغبة جامعة الشعب في تأسيس قاعدة ومنصة، للتعاون العلمي والبحثي بين الصين والدول العربية وجامعة الدول العربية، من خلال إنشاء قاعدة مشتركة بين جامعة مشتركة بين جامعة عين شمس وجامعة الشعب يكون مقرها جامعة عين شمس.

حضر اللقاء غادة فاروق نائب رئيس الجامعة و شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة والأستاذ الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار والأستاذ الدكتور ناصر عبدالعال مدير معهد كونفوشيوس