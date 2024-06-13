الشرقية تتزين لاستقبال عيد الأضحي المبارك

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الأعمال اليومية لرفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل ، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق العامه بمحيط المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد في جو بيئي صحي ونقي.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثيف حملاتها اليومية لرفع تراكمات القمامة من الشوارع ودهان وغسيل البلدورات و الأرصفة ورفع الإشغالات المخالفة من الشوارع لفتحها أمام حركه السيارات وعبور المواطنين لتهيئه الأجواء المناسبه أمام المواطنين والزائرين لقضاء عيد الاضحى في جو يسوده الهدوء .

قدم المحافظ خالص التهاني والتبريكات لأهالي المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيًا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.