ضبط نجار مسلح أطلق النار على زوجته في الدقهلية

أصيبت ربة منزل بطلق ناري من فرد خرطوش بالرأس وذلك بعد قيام زوجها بإطلاق النار عليها نتيجة خلافات زوجية بينهما بقرية السماحية الكبرى مركز بلقاس محافظة الدقهلية وجرى نقل المصابة الى المستشفى لتلقي العلاج وضبط المتهم بإرتكاب الواقعة.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد جمعه، مأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي، وصول المدعوة"مى.م.ع.ع"، 28 عاما، ربة منزل ومقيمة قرية السماحية الكبرى دائرة المركز مصابة برش خرطوش بالرأس والوجه "إدعاء تعدي".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصابة اتهمت زوجها ويدعى "فتحي.إ.ا"،33 عاما، نجارمسلح ومقيم بذات القرية بالتعدي عليها بالضرب بسلاح ناري"فرد خرطوش" بحوزته وأحداث ما بها من إصابات وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما.

ضبط المتهم

جرى استصدار إذن النيابة العامة وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس من ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكابه الواقعة لذات السبب وبإرادة جرى ضبط السلاح المستخدم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.