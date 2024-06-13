"رجال أعمال إسكندرية" ومفوضية الأمم المتحدة يبحثان سبل التعاون المشترك

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وهيثم القيار، الأمين العام للجمعية، ونرمين مميش عضو مجلس الإدارة، وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي ضم كلًا من الدكتورة حنان حمدان، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لدى مصر وجامعة الدول العربية، ونوفل التونسي، مدير مكتب المفوضية بالإسكندرية، وسبستيان هاروينج، مسؤول العلاقات الخارجية للمفوضية، وذلك لبحث سبل التعاون الممكنة بين الجانبين.

وأوضحت الدكتورة حنان حمدان، انفتاح مفوضية الأمم المتحدة على إقامة المزيد من الشراكات المجتمعية لتدريب اللاجئين الذين تتضاعف أعدادهم، خاصة مع تنامي أعداد اللاجئين السودانيين وذلك لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل لتحسين ظروفهم المعيشية.

وأشار نوفل التونسي، إلى أهمية التدريب المهني للاجئين، الذين أصبحوا يشكلون تحديا كبيرًا أمام المفوضية التي اتجهت بدورها لإيجاد حلول بخلاف الدعم المادي.

وقال سبستيان هاروينج، إن المفوضية تسعى إلى تأهيل اللاجئين بمختلف أعمارهم، موضحاً حرص الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تقديم الدعم الصحي والتعليمي لهم، إلى جانب توفير الفرص التدريبية.

من جانبه، أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، أن إتاحة فرص التعاون تأتي من خلال مركز التدريب والتشغيل المهنيVTEC التابع للجمعية، فضلاً عن إمكانية الشراكة في دعم المشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر التي توفرها جمعية رجال أعمال إسكندرية عبر مشروع تنمية المنشآت الصغيرة.

وشدد هنو، على أهمية مراجعة الأوراق الرسمية للاجئين، للتأكد من أن أوراق المتقدمين معتمدة من الدولة، فيما اتفق الطرفان في نهاية اللقاء على إمكانية التعاون في مجالي التدريب المهني، والمشروعات الصغيرة.