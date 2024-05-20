سي إن إن: الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو والسنوار

نقلت شبكة سي إن إن عن المدعي العام للجنائية الدولية اليوم الاثنين انها تسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق زعيم حماس يحيى السنوار ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب على غزة.

وقال كبير مدعي المحكمة كريم خان في مقابلة حصرية فى CNN إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضًا لإصدار مذكرات توقيف بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بالإضافة إلى اثنين من كبار قادة حماس الآخرين — محمد ذياب إبراهيم المصري، قائد كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، وإسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحماس.

وتعتبر المذكرات الصادرة ضد السياسيين الإسرائيليين هي المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية القائد الأعلى لحليف قريب من الولايات المتحدة. ويضع هذا القرار نتنياهو في مصاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

و ذكرت سى ان ان أن الفريق من قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيعمل الأن على دراسة طلب خان لإصدار مذكرات التوقيف.

وقال خان إن التهم الموجهة للسنوار وهنية والمصري تشمل "الإبادة، القتل، أخذ الرهائن، الاغتصاب والاعتداء الجنسي في الاحتجاز".