طبيب الزمالك: إصابة أحمد حمدى مقلقة

أقلق طبيب الزمالك الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، اليوم الاثنين، جماهير القلعة البيضاء على الحالة الصحية للاعب أحمد حمدى بعد إصابته فى مواجهة أمس بنهائى الكونفدرالية.

وكان اللاعب أحمد حمدي لاعب وسط الأبيض، قد تعرض للإصابة بكدمة في الركبة، خلال المباراة.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى، بهدف نظيف في استاد القاهرة، وأحرزه اللاعب أحمد حمدي، ليتوج باللقب الأفريقى للمرة الثانية فى تاريخه.

الحالة الصحية لـ"أحمد حمدى"

وكشف الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك، في تصريحات تلفزيونية، عن الحالة الصحية لأحمد حمدى قائلاً: "أحمد حمدي يحتاج مزيدا من الفحوصات، من أجل إصدار التشخيص النهائي لإصابته، لأنها مقلقة".

وأضاف طبيب الزمالك "خلال 48 ساعة كحد أقصى، ستظهر نتيجة تشخيصه النهائي، ونتمنى أن يكون الأمر بسيطا".

الحالة الصحية لـ"شيكابالا"

بينما تحدث طبيب الزمالك عن إصابة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، قائلاً: "شيكابالا يحتاج 3 أسابيع للتعافي من الإصابة العضلية، بينما يشكو مصطفي الزناري من مزق في العضلة الخلفية، ويسير بشكل جيد في تنفيذ بروتوكول العلاج، ويحتاج 10 أيام للعودة".

تتويج الزمالك

وتوج فريق الزمالك بلقب الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2019، التي حققها مع مدربه السويسري كريستيان جروس، وعلى حساب ايضًا نهضة بركان المغربي، ليصبح بذلك الزمالك عقدة تاريخية للأندية المغربية.

كما أصبح الزمالك أول فريق مصري يحصد لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية مرتين في تاريخه، بعد أن فاز الأهلي باللقب الأفريقي مرة وحيدة عام 2014، على حساب سيوي سبور الأيفوارى.

وأعاد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك، الفارس الأبيض لمنصات التتويج الإفريقية، كما عاد هو الآخر ليحقق لقبه الثاني في مشواره بعد فوزه ببطولة كأس السوبر السعودي مع الأهلي عام 2017.

وحصد حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك لقب رجل مباراة فريق و نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية، وقدم المثلوثي مباراة قوية وساهم في تتويج فريقه باللقب الأفريقية.

كما يحصل الزمالك على ٢ مليون دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد التتويج باللقب على أن يحصل الوصيف على مليون دولار، كما ضرب موعد مع الفائز بدوري الأبطال في كأس السوبر الأفريقي.