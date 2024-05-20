وزير خارجية اليونان: لا بد من وجود قرار سياسي بحل الدولتين وإيصال المساعدات لقطاع غزة

قال وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابيتريسيس، إنه تم التأكيد من قبل على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإيصالها للفلسطينيين بجانب تحرير الرهائن، مشيرًا إلى أنه يجب الحديث حول وجود قرار سياسي بحل الدولتين وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف " جيرابيتريسيس" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره سامح شكري، اليوم الاثنين، أن اليونان لها علاقات تاريخية مع الدول العربية وعلاقات استراتيجية مع إسرائيل، ولكن في هذا السياق لدينا إمكانية للتحدث مع الجانبين والتحدث أيضًا مع المجتمع الدولي.

وتابع، أن اليونان مستمرة في تقديم خدماتها لوقف أعمال العداء وإطلاق سراح الرهائن وتقديم مساعدات إنسانية كبيرة.