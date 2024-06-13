فلسطين تعرب عن تعازيها ومواساتها لدولة الكويت الشقيقة في ضحايا حريق المنقف

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تعازيها ومواساتها الصادقة لدولة الكويت الشقيقة ولأسر ضحايا حادث الحريق المأساوي الذي وقع في بناية بمنطقة المنقف جنوب الكويت، والذي أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

وأكدت الوزارة في بيانها وقوفها التام إلى جانب دولة الكويت وشعبها في هذه الظروف الصعبة، معبرة عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان حريق اندلع صباح أمس بمنطقة المنقف بمحافظة الأحمدي أسفر عن وقوع 49 حالة وفاة والعشرات من المصابين غالبيتهم من الجنسية الآسيوية.