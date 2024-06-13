وزير الشئون الإسلامية بالسعودية: المملكة سخّرت كافة الإمكانيات للحجاج حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة شهدت نهضة شاملة في هذه الحقبة التاريخية لهذه الدولة التي قامت منذ تأسيسها على ثوابت راسخة وفي مقدمتها شرف خدمة بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم والمشاعر المقدسة.

وقال إن قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان رعت شؤون الحجاج والمعتمرين بالعمل على مدار العام لراحة ضيوف الرحمن من خلال تسخير كافة الإمكانيات حتى يؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة منذ دخولهم المملكة وحتى الانتهاء من المناسك لكي يتمتعوا بكل سبل الراحة والصحة والأمن.

كما أكد "آل الشيخ " خلال استقباله بمقر الوزارة بمشعر منى، وفدًا من الشخصيات الإسلامية العالمية المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على العمل لتنفيذ اوامر القيادة الحكيمة لإرضاء الله سبحانه تعالى ثم العمل على ما يخدم المسلمين في أمور دينهم ودنياهم.

من جانبهم قدم الحضور الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على كرم الاستضافة في هذا البرنامج الذي يمثل عنايتهم ورعايتهم بجميع المسلمين من مختلف دول العالم.

وأكدوا أن المملكة تقدم جهودا كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأشادوا بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وبما تقدمه المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ونشر قيم الإسلام السمحة ومحاربة الغلو والتطرف.