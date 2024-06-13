بايدن: إدارتي قدّمت 18 مليون طلب عمل جديد حتى الآن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إدارته قدّمت منذ بدئها عملها وحتى اليوم أكثر من 18 مليون طلب عمل جديدا "وكل منها يمثل أمرًا يبعث على الأمل والثقة".

وأضاف بايدن، في كلمة له نُشرت على موقع البيت الأبيض، "لقد مررنا بأقوى 3 سنوات بالنسبة للشركات الجديدة على الإطلاق، ولا يزال ازدهار الأعمال الصغيرة الذي عزز عودتنا الاقتصادية مستمرًا. ومنذ الوباء، تضاعفت ملكية الأعمال التجارية لذوي البشرة السمراء، وارتفعت ملكية الأعمال التجارية لذوي الأصل الإسباني بنسبة 40%، وتمتلك النساء حصة قياسية من الشركات".

وأوضح بايدن "هذا لم يحدث بالصدفة؛ حيث تدعم حكومتي هذه الموجة غير المسبوقة من ريادة الأعمال باستثمارات تاريخية في الشركات الصغيرة والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، صوت كل جمهوري في الكونجرس ضد خطة الإنقاذ الأمريكية الحيوية التي ساعدت 100 ألف مطعم و225 ألف برنامج لرعاية الأطفال على البقاء نشطًا".

وانتقد بايدن قائلًا "ومن شأن أجندة الجمهوريين في الكونجرس أن تقوض الشركات الصغيرة من خلال إلغاء استثماراتنا في البنية التحتية والتصنيع، وخفض تمويل إدارة الأعمال الصغيرة بنحو الثلث، ووضع الشركات الكبرى وأصحاب المليارات في المقام الأول من خلال خفض الضرائب عليهم وحماية ثغراتهم".