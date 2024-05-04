ads
الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

رونالدو يواصل التألق ويقود النصر لفوز عريض على الوحدة بالدوري السعودي

رونالدو في مباراة
رونالدو في مباراة النصر والوحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قاد كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم البرتغالية، فريقه النصر لفوز عريض على نظيره الوحدة بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد رونالدو على رأس هجوم النصر أمام الوحدة، رفقة السنغالي ساديو ماني وأيمن يحيى، وشارك في اللقاء حتى الدقيقة 79 بعد استبداله بزميله عبدالمجيد الصليهم.

وتألق رونالدو في اللقاء وسجل 3 أهداف (هاتريك) ضمن سداسية النصر على الوحدة، ليصبح أول لاعب يسجل +30 هدف في موسم واحد في أربعة دوريات مختلفة، كما وصل للهاتريك رقم 66 في مسيرته التاريخية.

افتتح رونالدو التهديف في الدقيقة الخامسة، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 12، قبل أن يسجل مواطنه أوتافيو مونتيرو الهدف الثالث في الدقيقة 18.

وأحرز ماني رابع الأهداف في الدقيقة 45+1، ثم عاد كريستيانو رونالدو للتسجيل مجددًا في الدقيقة 52، قبل أن يختتم محمد الفتيل السداسية في الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 74 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما توقف رصيد الوحدة عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

رونالدو النصر الوحدة الدوري السعودي هاتريك رونالدو