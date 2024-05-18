بطولة العالم للإسكواش 2024.. مصطفى عسل يتأهل للنهائى

تأهل التايجر المصرى مصطفى عسل لاعب الاهلى والمصنف الثالث عالمياً، لنهائى بطولة العالم للإسكواش 2024، والتى تستضيفها مصر، بعد فوزه في الدور نصف النهائي على اللاعب النيوزيلندي بول كول، المصنف الثاني عالمياً، بنتيجة 3-2.



وجاءت نتيجة الاشواط التى تحولت الى مارثون استمر 83 دقيقة، كالتالى:



(11-7)(11-6)(8-11)(3-11)(12-10).



وتحتضن مصر بطولة العالم للإسكواش 2024، فى نادى بالم هيلز بأكتوبر، واستضاف المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من دور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة التى انطلقت منذ 9 مايو الجارى وحتى يوم 18 من الشهر ذاته، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



ومن المنتظر أن يلتقى مصطفى عسل الليلة بنظيره دييجو ألياس، الذى تأهل على حساب المصري على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الاول عالميا.

وتقام بطولة العالم للإسكواش 2024، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو، بمشاركة 128 لاعبا ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تقدر بـ50 مليون جنيه مصري، وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ البطولة.

