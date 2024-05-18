تداول أسئلة اللغة العربية إلكترونيا بالقليوبية.. والتعليم تتحقق من صحتها

شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية، اليوم السبت، جدلاً واسعاً بعد تداول جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي أسئلةً تزعم أنها لامتحان اللغة العربية، وذلك بعد مرور نصف ساعة فقط على بدء الامتحان.

ووجهت مديرية التربية والتعليم والتعليم بالقليوبية، على الفور، غرفة عملياتها المركزية للتحقق من صحة الأسئلة المتداولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، سماح إبراهيم، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الثاني في المحافظة يبلغ 111 ألفًا و750 طالبًا وطالبة، موزعين على 440 لجنة امتحانية.

وأضافت إبراهيم أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبات قد تواجه سير الامتحانات، كما يتم التواصل بشكل فعال مع غرف العمليات في الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور وقوعها.

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت اليوم السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

جدول الامتحانات:

السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط.

الأحد 19 مايو: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو: الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأربعاء 22 مايو: العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية، و"التربية الرياضية خاص بمدرسة السعيدية".

في السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.



من جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.