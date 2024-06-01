هجمات الحوثي تبقي "آيزنهاور" في البحر الأحمر "شهرا على الأقل"

أطلقت جماعة الحوثي أمس الجمعة عددًا من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بعد أن أعلنت عن استهداف حاملة الطائرات “آيزنهاور” في عملية غير مسبوقة تم تنفيذها ردًا على الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن التي أدت إلى وقوع 58 شهيدًا وجريحًا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان رصده موقع “يمن إيكو” إنه “في حوالي الساعة 1:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء) يوم 31 مايو، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران نظامًا جويًا غير مأهول من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى البحر الأحمر”، وقالت إنه “تم تدمير الطائرة”.

وأضافت أنه ” بين الساعة 2:53 صباحًا و10:59 مساءً. (بتوقيت صنعاء) تم اعتراض طائرة بدون طيار فوق خليج عدن، وثلاث طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر تم إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وتابع البيان أنه “في حوالي الساعة 9:31 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية”.

وجاء بيان القيادة المركزية الأمريكية بعد إعلان قوات صنعاء في بيان رصده “يمن إيكو”، يوم الجمعة، أن “القوة الصاروخية والقوة البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ (ايزنهاور) في البحرِ الأحمرِ”، مشيرًا إلى أن “العملية نفذت بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والباليستيةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً”.

وقالت جماعة الحوثي إن هذه العملية غير المسبوقة جاءت ردًا على الغارات التي شنتها القوات الأمريكية والبريطانية على اليمن نهاية الأسبوع، والتي قالت إنها أدت إلى وقوع “58 شهيدًا وجريحًا من المدنيين والعسكريين”.

وتوعدت جماعة الحوثي بأنها “لن تترددَ في الردِّ المباشرِ والفوريِّ على كلِّ عدوانٍ جديدٍ على الأراضي اليمنيةِ، وذلك باستهدافِ كافةِ مصادرِ التهديدِ وكلِّ الأهدافِ المعاديةِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ” بحسب البيان.