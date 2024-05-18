جامعة كفر الشيخ الثالثة محليًا فى تصنيف التايمز للجامعات الناشئة

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول الجامعة في تصنيف التايمز العالمي الخاص بالجامعات الناشئة دوليا، على الترتيب الثالث محليا من بين 18 جامعة مصرية أدرجت بهذا التصنيف لعام 2024 والمرتبة «301- 350» عالميا.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا التصنيف يشمل الجامعات التى لم يتعد عمرها ٥٠ عاما وتظهر تقدمًا ملحوظًا في مجالات البحث والتعليم في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، وهذا يعكس جهود الجامعه المستمرة للتطوير والتحسين في مجلات التعليم والبحث العلمى، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالميا.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، إلى أن هذا التصنيف يُعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تُسهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف التايمز للتعليم العالي أظهر تأهل 18 جامعة مصرية ناشئة للظهور في هذا التصنيف هذا العام، ويستند تصنيف THE Times Higher Education للجامعات الناشئة إلى عدة مؤشرات هامة، بما في ذلك البحث العلمي والتدريس ومعدل الاستشهاد البحثي والتعاون الدولي، مؤكدا حرص جامعة كفر الشيخ على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.