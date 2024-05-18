قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم السبت

السبت 18/مايو/2024 - 12:07 م

اشتعلت أسعار الذهب وقفز سعر جرام الذهب في المحلات 30 جنيهًا للجرام دفعة واحدة متأثرا بارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر عيار 24: بيع 3606 جنيهات، شراء 3629 جنيها

سعر عيار 22: بيع 3305 جنيهات، شراء 3326 جنيها

سعر عيار 21: بيع 3155 جنيها، شراء 3175 جنيها

سعر عيار 18: بيع 2704 جنيهات، شراء 2721 جنيها

سعر عيار 14: بيع 2103 جنيهات، شراء 2117 جنيها

سعر عيار 12: بيع 1803 جنيهات، شراء 1814 جنيها

سعر الأونصة: بيع 112138 جنيها، شراء 112849 جنيها

سعر الجنيه الذهب: بيع 25240 جنيها، شراء 25400 جنيه

سعر الكيلو: بيع 3,605,714 جنيه، شراء 3,628,571 جنيه.