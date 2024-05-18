قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم السبت

اشتعلت أسعار الذهب وقفز سعر جرام الذهب في المحلات 30 جنيهًا للجرام دفعة واحدة متأثرا بارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا.
وجاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر عيار 24: بيع 3606 جنيهات، شراء 3629 جنيها
سعر عيار 22: بيع 3305 جنيهات، شراء 3326 جنيها
سعر عيار 21: بيع 3155 جنيها، شراء 3175 جنيها
سعر عيار 18: بيع 2704 جنيهات، شراء 2721 جنيها
سعر عيار 14: بيع 2103 جنيهات، شراء 2117 جنيها
سعر عيار 12: بيع 1803 جنيهات، شراء 1814 جنيها
سعر الأونصة: بيع 112138 جنيها، شراء 112849 جنيها
سعر الجنيه الذهب: بيع 25240 جنيها، شراء 25400 جنيه
سعر الكيلو: بيع 3,605,714 جنيه، شراء 3,628,571 جنيه.