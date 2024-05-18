وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة هذا العام منضبطة دون ألغاز

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام منضبطة جدا بدون ألغاز.

ووجه الوزير رسالة لطلاب الثانوية العامة، خلال متابعته القوافل التعليمية المجانية، قائلا:"بخصوص امتحانات البابل شيت اذا اكتشفت خطأ اعمل خطأ على اختيارك وظلل الاختيار الصحيح ولا تقلق بشأن هذا الأمر عند التصحيح الإلكتروني لأن هذا عملنا".

وتفقد وزير التعليم يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير امتحانات الصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية، كما حضر جانب من القوافل الطبية المجانية لطلاب الثانوية العامة في مادة الفلسفة.