ads
السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة هذا العام منضبطة دون ألغاز

وزير التعليم في بورسعيد
وزير التعليم في بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام منضبطة جدا بدون ألغاز.

 

ووجه الوزير رسالة لطلاب الثانوية العامة، خلال متابعته القوافل التعليمية المجانية، قائلا:"بخصوص امتحانات البابل شيت اذا اكتشفت خطأ اعمل خطأ على اختيارك وظلل الاختيار الصحيح ولا تقلق بشأن هذا الأمر عند التصحيح الإلكتروني لأن هذا عملنا".

وتفقد وزير التعليم يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير امتحانات الصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية، كما حضر جانب من القوافل الطبية المجانية لطلاب الثانوية العامة في مادة الفلسفة.

بورسعيد وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة محافظة بورسعيد