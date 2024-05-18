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السبت 18 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة المنوفية تحرز تقدما في تصنيف التايمز "THT" البريطاني

رئيس جامعه المنوفيه
رئيس جامعه المنوفيه
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أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية عن إحراز جامعة المنوفية تقدما جديدا في التصنيف الدولي للجامعات التايمز "THE" ”Times Higher Education Ranking "2024"

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التقرير كشف عن حصول جامعة المنوفية علي مراكز متقدمة  في التصنيف حيث تم إدراجها ضمن  الفئة "301 - 350  "في تصنيف الجامعات الشابة 2023  و "801-100' في تصنيف التأثير 2022 بينما جاءت في الفئة " 1001- 1200" في تصنيف الجامعات العالمية 2023

واعرب الدكتور أحمد القاصد عن سعادته   بهذا التقدم الذي  يعكس  الجهود المبذولة للإرتقاء بالجامعة، مشيراً إلى ان الجامعة تعمل علي تحسين مخرجات التصنيفات العالمية للجامعات وتحقيق المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمة والبحثية بها وزيادة عدد الأبحاث المنشورة بالمجلات والدوريات  العالمية .

وأضاف رئيس الجامعة ان “THE” هي إحدى المنظمات الدولية الأساسية ، المنوط بها تصنيف الجامعات علي المستوي الدولي، موضحا أنّ نسخة 2024 من تصنيف التايمز للجامعات الناشئة  شهدت زيادة في عدد الجامعات المُدرَجَة إلى 673 جامعة بالمقارنة مع 605 جامعة شاركت في التنافس ضمن نسخة العام الماضي.  

كما أكد القاصد استمرار الجامعة  فى تطلعها للتميز وتطوير العملية التعليمية والبحثية بالجامعة من خلال دعم الجامعة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس ،مقدما التهنئة لمنسوبي الجامعة .

وأضاف الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  أن  تصنيف تايمز يقدم  تقييمات دقيقة لأداء الجامعات على المستوى العالمي منذ عام 2004، ويركز على عناصر أساسية: هي التدريس، والبحث، ونقل المعرفة، والآفاق الدولية.  مشيرا إلي ان  تصنيف تايمز للتعليم العالي لعام 2023 ضم  أكثر من 1700 جامعة موزعة على 104 دولة ومنطقة، مما يجعله من أقوى التصنيفات الدولية للجامعات وأكثرها تنوعًا، ويعتمد التصنيف على 13 مؤشر أداء، تمثل  خمسة مجالات .

أعضاء هيئة التدريس التصنيفات العالمية التصنيف الدولى الدكتور احمد القاصد الدكتور أحمد