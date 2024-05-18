تعطل حركة الطيران في مطار ميونخ الألماني بسبب تظاهرة لنشطاء بيئيين

تعطلت حركة الطيران في مطار "ميونخ" الألماني لعدة ساعات صباح اليوم السبت، بعد أن اخترق نشطاء بيئيون مدرجا بالمطار.

وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية، أن نشطاء تابعين لحركة "الجيل الأخير" المعنية بقضايا المناخ، اقتحموا مدرجا للطائرات في مطار "ميونخ" الواقع جنوبي البلاد، واستخدموا مادة لاصقة لتثبيت أنفسهم بأرض المدرج؛ ما أدى إلى الإعلان في بادئ الأمر عن إلغاء جميع الرحلات الجوية أو تحويل مسارها إلى مطارات أخرى.

ولكن أعلنت سلطات المطار في وقت لاحق أنه تم إعادة فتح أحد المدرجين بالمطار، مضيفة أن عددا من الرحلات الجوية ستتعرض للتأخير، فيما ألقت الشرطة الألمانية القبض على 8 نشطاء.

ويعارض النشطاء الإعانات المالية التي تقدمها الحكومة الألمانية إلى قطاع الطيران، والتي تكون في شكل إعفاءات على الكيروسين وضريبة القيمة المضافة.