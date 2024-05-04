رونالدو على رأس هجوم النصر أمام الوحدة في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الوحدة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق النصر، اليوم السبت، نظيره الوحدة على ملعب الأول بارك، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد رونالدو على رأس هجوم النصر أمام الوحدة، رفقة السنغالي ساديو ماني وأيمن يحيى.

ويسعى العالمي للفوز على الوحدة، لمواصلة تضييق الخناق على الهلال متصدر الدوري السعودي.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد. 71 نقطة، خلف الهلال متصدر الترتيب برصيد 83 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز الثاني عشر وفي رصيده 32 نقطة.

تشكيل النصر لمواجهة الوحدة

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام - إيمريك لابورت - علي لاجامي - أليكس تيليس

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - أوتافيو مونتيرو

وفي الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أيمن يحيى.