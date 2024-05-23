مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالعبور

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 آخرين بحادث اصطدام ميني باص بـ5 سيارات، أثناء وقوفهم على جانب الطريق بخط 10 دائرة قسم شرطة ثان العبور بالقليوبية.

جاء ذلك بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد الأتوبيس، وجرى نقل المصابين والمتوفاة للمستشفى والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السائقين المتسببين بالحادث.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات المرور بوقوع حادث اصطدام أتوبيس "ميني باص" بعدد من السيارات على جانب طريق خط 10، وعامود كهرباء بدائرة قسم شرطة ثان العبور.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة العقيد محمد النوتي وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية، ومصطفى عطية رئيس عمليات مرور العبور، لمكان الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام أتوبيس ميني باص، بـ5 سيارات أثناء وجودها على جانب الطريق بخط 10 بمدينة العبور، كما اصطدم بعامود كهرباء، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة بيده، وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل تدعى نانسي ع ع، 30 سنة، وإصابة 5 أشخاص أخرين.