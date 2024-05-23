إسرائيل تكلف فريق التفاوض بإعداد مقترح لصفقة تبادل الأسرى

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مجلس الحرب الإسرائيلي قد كلف فريقًا بصياغة مقترح لصفقة تبادل المعتقلين مع المقاومة الفلسطينية.

وأكدت الهيئة أن هذا المقترح ستتم إحالته للوسطاء المعتادين بهدف بدء عملية التفاوض مع المقاومة الفلسطينية.

من المعروف أن حركة حماس نفذت عملية عسكرية في إسرائيل في ٧ أكتوبر الماضي، وتمكنت خلالها من اعتقال عدد من المستوطنين، يأتي قرار فريق التفاوض بصفقة تبادل المعتقلين في سياق تلك العملية وبعد المفاوضات الحثيثة للإفراج عن المعتقلين والمفقودين بين الجانبين.

تهدف هذه الخطوة الإسرائيلية إلى إحياء عملية التفاوض المعتادة مع المقاومة الفلسطينية من خلال وسطاء موثوقين. ومن المتوقع أن يتم التباحث في العديد من القضايا المرتبطة بمصير المعتقلين وكيفية تبادلهم بمقاومين فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.