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الأحد 16 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء العراقي يؤكد مضي الحكومة في مسؤوليتها إزاء سيادة البلاد

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
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 أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مضي الحكومة في مسؤوليتها إزاء سيادة العراق، وبسط يد القانون،وتحرير الاقتصاد وتطويره، وإحداث التقدم والتنمية، وإيجاد الفرص الخلّاقة، ومكافحة الفساد.


وجدد السوداني، حسبما أفاد بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ونقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد - تعهده للشعب العراقي باستمرار العمل والاجتهاد، وبذل الجهود والطاقات لتحقيق كلّ مفردات البرنامج الحكومي، وتلبية مطالب الشعب العراقي وطموحاته.


جاء ذلك خلال تهنئة السوداني للشعب العراقي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا الله -عزوجل- أن يعيده على الشعوب العربية والإسلامية بمزيد من الخير والأمن والاستقرار، وأن ينصر أهالي غزة ويردّ العدوان عنهم. 

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