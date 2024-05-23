طارق حامد يزين تشكيل ضمك أمام اتحاد جدة بالدوري السعودي

أعلن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة اتحاد جدة، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق اتحاد جدة، اليوم الخميس، نظيره ضمك على ملعب استاد الجوهرة المشعة، في مباراة تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد طارق حامد في تشكيل ضمك الأساسي، الذي يبدأ مواجهة الاتحاد، ليواصل حجز مكانه في كتيبة المدرب كونترا.

وشارك طارق حامد أساسيًا في مباراة الجولة الماضية أمام الفيحاء التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وغاب طارق حامد عن 3 مباريات لفريق ضمك بسبب الإصابة، ليعود للملاعب في 20 مباراة حتى الآن هذا الموسم في الدوري السعودي.

في المقابل، يغيب أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة عن اللقاء؛ بسبب الإصابة بإلتواء في المفصل الداخلي لركبته اليمنى.

ويحتل فريق ضمك المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 40 نقطة، بينما يأتي اتحاد جدة في المرتبة الخامسة بـ51 نقطة.

تشكيل ضمك لمواجهة اتحاد جدة