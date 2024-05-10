الدوري السعودي.. ضمك يتعثر أمام أبها «موسيماني» بدون طارق حامد

تعثر فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، بالتعادل السلبي مع مضيفه أبها، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

غاب طارق حامد عن فريقه ضمك في مباراته ضد أبها، بسبب الإصابة، التي منعته عن المشاركة للمباراة الثالثة على التوالي.

شهدت اللقاءات الثلاث الماضية لفريق ضمك، تراجع في النتائج، حيث لم يتذوق رفاق طارق حامد طعم الفوز منذ 20 أبريل الماضي بالانتصار على الأخدود، حيث سقط الفريق أمام التعاون ثم الخسارة أمام أهلي جدة، وأخيرًا التعادل مع أبها بلا أهداف.

يقود فريق أبها فنيًا، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، الذي يصارع من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط للدرجة الأدنى.

قاد موسيماني، أبها لفوز عريض على اتحاد جدة، الأسبوع الماضي، وذلك بثلاثية مقابل هدف في ليلة شهدت غياب المدافع المصري أحمد حجازي عن صفوف العميد للإصابة أيضًا.

أحداث مباراة ضمك وأبها

بدأت مباراة ضمك وأبها بأحداث مثيرة، حيث تبادل لاعبو الفريقين الهجوم على مرمى المنافس، حتى جاءت الدقيقة 16، حينما تصدى الجزائري مصطفى زغبة حارس مرمى ضمك لركلة جزاء نفذها البولندي جريجورز كريتشوفياك.

وهدد رفاق طارق حامد، مرمى المنافس بمحاولات هجومية في الشوط الثاني، لكنهم فشلوا في هز الشباك، لينتهي اللقاء بنتيجة 0-0.

بتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، فيما احتل أبها المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة، لتبتعد كتيبة موسيماني عن مراكز الهبوط بفارق نقطة وحيدة.