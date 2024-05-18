ارتفاع حصيلة ضحايا الطقس السيئ في مدينة هيوستن الأمريكية إلى 7 قتلى

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء موجة الطقس السيء التي ضربت مدينة "هيوستن" بولاية "تكساس" الأمريكية إلى سبعة قتلى.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم /السبت/ - أن أكثر من 500 ألف منزل وشركة ما زالوا يعانون من انقطاع الكهرباء بعد أن ضربت عدة عواصف المنطقة.

وكانت مدينة "هيوستن" قد تعرضت أول أمس الخميس إلى أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 161 كيلومترا في الساعة؛ ما أدى إلى سقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء وتحطم نوافذ عدد من المباني.