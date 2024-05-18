العثور على جثة موظف مقتولا في القليوبية بعد 18 يوما من اختفائه

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية من العثور على جثة "ناصر الدالي" (46 عاماً)، موظف، مقتولاً في أرض زراعية نائية بقرية قرنفيل، التابعة لمدينة القناطر الخيرية، بعد 18 يوماً من اختفائه من منزله.

وكشفت التحقيقات أن الدالي لقي مصرعه على يد عدة أشخاص نتيجة خلافات بينهم، وتم القبض على المتهمين في الواقعة.

تفاصيل الواقعة:

في 1 مايو 2024، تقدم جميل مصطفى الدالي ببلاغ إلى مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية يفيد باختفاء نجله "ناصر" من منزله.

وعلي الفور شكلت مديرية المباحث الجنائية بمحافظة القليوبية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الدالي غادر منزله على متن دراجته النارية ولم يعد، وعُثر على دراجته النارية في إحدى القرى التابعة لمركز شرطة طوخ بجوار مصرف مائي.

العثور على جثة موظف في أرض زراعية نائية بالقليوبية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على جثة الدالي في أرض زراعية نائية.

وأثبتت التحقيقات أن الدالي قُتل على يد عدة أشخاص نتيجة خلافات بينهم.

وتم القبض على المتهمين في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين لكشف تفاصيل الواقعة وملابساتها.